Lecce, arriva il no di Maksimovic: ecco le motivazioni

Dopo l'accordo con il Genoa sullo stipendio, il Lecce sperava di ottenere il sì di Maksimovic che aveva dato anche più di qualche segnale in tal senso. Ma il difensore serbo ha fatto arrivare al club salentino una lettera in cui spiega al direttore dell'area tecnica Corvino le ragioni della sua riflessione condivisa con i familiari. L'ex Napoli aveva comunque colto l'importanza del progetto Lecce e nell'augurare ai salentini la salvezza in Serie A, ha spiegato che ci sono ragioni personali che lo porterebbero a scegliere l'opportunità di tornare a giocare nel suo Paese. Ci sarebbe in piedi un'ipotesi Stella Rossa ma se il Genoa non trovasse l'accordo, lui rimarrebbe ancora in Liguria. Il Lecce ha preso atto della volontà del calciatore senza nascondere un pò di dispiacere. Adesso Corvino dovrà valutare un piano alternativo.