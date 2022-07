Lecce, Gonzalez-gol: 1-0 nel test con la Virtus Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Vittoria di misura per il Lecce nella prima amichevole in terra pugliese dopo quelle disputate nel ritiro in Trentino. Con un gol di Gonzalez al 16' della ripresa, i salentini neopromossi in Serie A si sono imposti per 1-0 sul campo della Virtus Francavilla, formazione che milita in Serie C.