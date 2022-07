Lecce, arriva Di Francesco: tutti i dettagli dell'affare

Altro colpo targato Pantaleo Corvino: dalla Spal arriva Federico Di Francesco. La trattativa si è sbloccata nella notte quando il club emiliano ha dato segnali di essere disposto ad accettare le condizioni del direttore dell'area tecnica dei salentini che non voleva fare tesserare il calciatore con esborso di denaro. L'operazione era nata con uno scambio di prestiti con Majer (neo rinforzo della Reggina) che il ds Lupo non aveva accettato. Alla fine Di Francesco si trasferisce in Salento a titolo definitivo con un conguaglio che verrà riconosciuto alla Spal in caso di salvezza dei pugliesi. Diversamente, il cartellino dell'esterno resterà comunque di proprietà del Lecce. Il giocatore firmerà un triennale spalmando il contratto attualmente in vigore con gli emiliani. In giornata lo scambio di documenti e l'annuncio dell'affare.