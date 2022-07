Amichevole, il Parma batte il Lecce 1-0 nel segno di Mihaila

PARMA - Al Tardini il Lecce affronta il Parma per la sua quinta amichevole pre-stagionale. Nei gialloblù di Fabio Pecchia dal 1' i nuovi arrivati Chichizola, Romagnoli ed Estevez. Formazione sperimentale per il Lecce di Marco Baroni che fa partire titolari a centrocampo Gonzalez e Berisha, due gioielli della Primavera. Dentro gli acquisti del mercato con Falcone in porta, Baschirotto sulla destra e Askildsen in regia con Ceesay in attacco. Il Lecce parte con grande sicurezza ed intensità andando a pressare alto il Parma. La prima occasione è però degli uomini di Pecchia con Mihaila che, inseritosi centralmente tra Dermaku e Calabresi, tenta il pallonetto. Bravo Falcone a murare la traiettoria dell'attaccante. Il Lecce risponde con il suggerimento di Listkowski al centro area per Ceesay. Chichizola anticipa l'attaccante gambiano e riprende subito posto in porta per opporsi ad Askildsen. Inizia il secondo tempo e il Parma si porta in vantaggio al 50' con il gol di Mihaila, bravo ad attaccare la profondità su perfetto suggerimento di Vazquez. Il Lecce prova a reagire imbastendo azioni offensive con più continuità. Dopo un gol annullato per fuorigioco, Ceesay trova bene Helgason con l'islandese che lascia partire un fendente di sinitro parato da un attento Chichizola. Prima uscita in giallorosso per il nuovo arrivato, il centrocampista croato Bistrovic cui Baroni concede tutto il secondo tempo. Basta Mihaila al Parma per battere un Lecce ancora in fase di rodaggio.