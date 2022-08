Lecce, Baroni: "Il gol preso nel finale mi brucia. La prestazione c'è stata"

LECCE - Marco Baroni, tecnico del Lecce ha commentato ai microfoni di Sky Sport, il ko contro l'Inter. Queste le sue parole: "Brucia il gol preso nel finale, ma ci deve servire per il futuro, ma devo fare i complimenti ai ragazzi, perchè sono giovani e c'è da costruire un'identità. Andare subito in svantaggio non è stato facile. La squadra è rimasta compatta anche se si è abbassata un po' troppo. Inoltre c'è da dire che eravamo senza centrali, con tante defezioni e Banda non aveva nemmeno fatto un allenamento. Sapevamo di pagare qualcosa in termini di centimetri, l'Inter aveva una certa struttura e chiaramente non era semplice difendere su certe palle. Il pubblico è stato meraviglioso. La cosa che mi delude di più è il risultato e non di certo la prestazione".