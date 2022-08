Lecce, bagno di folla e delirio per Umtiti: lui si emoziona e non riesce a parlare

LECCE - Samuel Umtiti, il colpo del mercato estivo di Pantaleo Corvino per il Lecce è arrivato in tarda serata all'Aeroporto del Salento di Brindisi. Un bagno di folla in delirio, ha accolto il nazionale francese ex Barcellona. "Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui, per vedere sbarcare Umtiti" il coro più cantato dai supporters giallorossi, seguito da "Olè olè olè Samuel" e "chi non salta un barese è". Un calore incredibile che ha letteralmente commosso il ragazzo, che è riuscito a malapena a parlare ai microfoni dei tanti giornalisti accorsi per l'occasione sul posto.