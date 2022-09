Lecce, Baroni: "Colombo e Ceesay si giocano una maglia. Banda ok"

LECCE - “Il Monza non è assolutamente in difficoltà, basta vedere le partite che hanno fatto. In serie A non esistono partite facili. Il Monza verrà qui a fare una partita di determinazione, voglia e qualità. Noi siamo preparati nonostante qualche piccola defezione. Domani dipenderà molto dalla nostra attenzione, voglia e determinazione". Lo ha detto Marco Baroni tecnico del Lecce, alla vigilia dell'importante sfida casalinga contro il Monza. "Non esistono in questo momento -ha continuato Baroni- squadre che non devono crescere. Per quanto riguarda noi, dobbiamo aumentare l’intesa di squadra e migliorare l’inserimento dei giocatori arrivati. Questo fa parte del percorso, ma lo sappiamo. Ai miei calciatori dico sempre che dobbiamo pensare in 16. I ruoli che spendono di più li conoscete. Se non ho infortuni cerco di usufruire al massimo delle energie a disposizione".