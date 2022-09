LECCE - Il Lecce ha continuato la preparazione in vista di domenica, dove al Via del Mare sarà chiamato ad affrontare la Cremonese. Attenzione massima per il gruppo, che ha ritrovato anche Helgason, dopo gli impegni con la propria nazionale. Si è allenato anche Banda, mentre Brancolini e Ceesay hanno lavorato in differenziato. Domani mattina è in programma un altro allenamento all’Acaya.