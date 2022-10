LECCE - Seduta mattutina all'Acaya Golf Resort & SPA per il Lecce, che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato, contro la Roma, in programma domenica sera all'Olimpico. Alla seduta, diretta dall'allenatore Marco Baroni, non ha preso parte il solo Bistrovic, il quale ha proseguito nel lavoro personalizzato a seguito di una contusione all’emitorace destro che lo aveva tenuto out anche dalla seduta di ieri.