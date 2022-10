Lecce, contusione per Askildsen: differenziato

LECCE - Il Lecce, nel pomeriggio di oggi, è tornato ad allenarsi all’Acaya in vista della gara di lunedì sera al Via del Mare con la Fiorentina, in programma alle 20.45. Per il prossimo impegno il tecnico Baroni dovrà fare a meno dello squalificato Hjulmand, fermato dal giudice sportivo per una giornata. È tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo Bistrovic. Askildsen ha lavorato in differenziato a causa di un trauma contusivo alla coscia sinistra, accusato nella gara di Roma. Per domani è in programma una seduta mattutina.