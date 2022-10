Lecce, Umtiti: "Fiero del mio esordio, voglio tornare quello di tre anni fa"

LECCE - Non poteva scegliere che un palcoscenico come l'Olimpico per il suo debutto in maglia giallorossa, nella sfida di campionato contro la Roma. Samuel Umiti, campione del mondo in carica, ha finalmente fatto il suo 'battesimo calcistico' con la maglia del Lecce. "Sono stato molto contento e fiero dell'esordio - dichiara il difensore nel corso del suo primo incontro con la stampa -. Mi preparavo da mesi, aver debuttato a Roma è stato bello, anche se abbiamo perso. Il Lecce è una squadra molto giovane, la più giovane del campionato, ma sembra una squadra molto solida e unita, che corre molto. Non conoscevo i giocatori, ma sono rimasto colpito dalla loro qualità: i margini di crescita ci sono". Torna a calcare il terreno di gioco dopo tanto tempo: "Quello che per me è importante è riprendere a giocare e sentirmi importante nella squadra - prosegue Umtiti -. Ci sono tante cose che ho fatto con la nazionale francese, come vincere il campionato del mondo. Ma ora quello che per me è fondamentale è solo il Lecce. Dai tifosi ho avuto una grande accoglienza, e mi piace condividere con loro le emozioni. Oggi il mio obiettivo è essere importante per la squadra e ritrovare la forma di tre anni addietro. Ho bisogno di tempo e l'esordio solo contro la Roma è dovuto a questo". Sui motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto Lecce, Umtiti è abbastanza schietto: "Dopo Barcellona avevo bisogno di tranquillità. Lecce è una città bella ed ideale per vivere e giocare. Ho parlato con l'area tecnica sottolineando il bisogno di un luogo discreto, e abbiamo condiviso assieme la scelta di fare un percorso per tornare al top". E lunedì sera nella sfida contro la Fiorentina potrebbe esserci l'esordio al Via del Mare: "Sono impaziente - commenta -. Tifoseria e ambiente caricano la squadra, ed è un momento che aspetto. Sono certo che la gente ci farà e darà il supporto necessario, spingendoci oltre le nostre capacità". Normale poi che il discorso scivoli sulla chiamata di Deschamps per il Mondiale in Qatar: "Ho molti obiettivi, ma adesso penso a riprendere a giocare e a sentirmi importante. Ho fatto tanto con la nazionale francese, ma ora mi concentro nella mia partecipazione nel quotidiano qui a Lecce, cercando di aiutare la squadra. Non sarà facile arrivare a un certo livello, ritornandoci partendo dal basso. Ma lo faccio perché ho un percorso da costruire, percorso che voglio scrivere con questa maglia. Mi auguro che sia una bella storia per me e per il Lecce", conclude Umtiti.