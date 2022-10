Lecce, Baroni: "La serie A non perdona. Ok Di Francesco, Oudin e Rodriguez"

LECCE - Al termine del ko in casa del Bologna (2-0), il tecnico del Lecce Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Dazn. Nel dettaglio le sue parole: "Nello spogliatoio abbiamo già analizzato con la squadra la prestazione. Nel primo tempo siamo stati condizionati prima dal rigore e poi dal secondo gol subito, assolutamente evitabile visto che ci colpisce nel castello difensivo. Dovevamo fare meglio, nella ripresa alcuni calciatori sono entrati molto bene e abbiamo fatto un’altra partita. Il rigore? E' difficile entrare in questi episodi. E' una palla che Gendrey sta calciando. Il giocatore arriva da dietro in maniera furba. E' un rigore mezzo e mezzo. Dobbiamo essere più attenti perché è una palla che va gestita prima. Si pagano queste ingenuità. Di Francesco? E' entrato molto bene come Oudin e Rodriguez. Abbiamo bisogno di tutti perché in un campionato così possono esserci cali dal punto di vista fisico e quindi abbiamo bisogno di giocatori accesi e pronti. Chi è entrato nel secondo tempo, cambiando un po' l'atteggiamento, ha fatto bene. Il secondo tempo è stato soddisfacente".