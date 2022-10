Lecce, Baroni dopo la Juve: "In attacco dobbiamo fare di più"

LECCE - "Abbiamo subìto la Juventus nella ripresa, ma ci può stare. Abbiamo regalato dei palloni dai quali sono scattate delle ripartenze: per fare un risultato importante, oltre a una prestazione perfetta, serve anche un po' di buona sorte. I ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione sotto tutti i punti di vista". Lo ha dichiarato l'allenatore del Lecce, Marco Baroni, dopo la gara con la Juventus a Dazn: "Ci possono stare 10-15 minuti in cui sei troppo basso contro la Juve: sono prestazioni che ci servono, dobbiamo sicuramente trovare il gol. Ringrazio il pubblico, pesa molto non regalargli una vittoria in casa. All'intervallo ho detto ai ragazzi che leggevamo male il momento della transizione, andavamo sempre in verticale mentre a tratti c'era spazio per il palleggio. Ci lavoriamo, ma la squadra è viva e tenace, ha voglia, determinazione. Serve fare di più davanti, lo faremo. Strefezza e Oudin? Li ho messi a piede invertito per cercare il palleggio. Spesso arriviamo tardi nella finalizzazione, c'è molta velocità e non riusciamo ad accompagnare. Negli ultimi 30 metri dobbiamo fare scelte migliori, con la capacità di leggere quando serve verticalizzare e quando serve invece palleggiare. Però la squadra mi è piaciuta, intensa e compatta. Ci vuole anche la fortuna che al momento ci manca, ma con il lavoro anche quella gira. Banda? Deve migliorare nelle scelte. Siamo frenetici negli ultimi metri, lui è molto bravo nell'uno contro uno e sotto questo profilo deve migliorare. E' giovane, ha energia ed è dinamico, ha messo dentro una gran palla che con un po' di determinazione in più poteva essere chiuso", ha concluso Baroni.