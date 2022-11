Lecce, Baroni: "Umtiti? Deciderò all'ultimo momento"

LECCE - "In questo momento l'Atalanta è la più forte di tutti, ha vinto 5 trasferte su sei pareggiandone una, segnando 10 senza subirne su azione tranne due su palla inattiva a Udine. Basta questo per capire la difficoltà, per noi è uno stimolo, serve grande attenzione senza timore". Lo ha dichiarato Marco Baroni, allenatore del Lecce, in vista dlla gara con l'Atalanta: "Umtiti? Ieri si allenato parzialmente, oggi ha fatto quasi tutta la rifinitura: ci parlo domani, decidiamo insieme. Colombo? Al di là del gol ha fatto bene a Udine. Valuto: Ceesay al momento è stato quello più utilizzato, aspettiamo Persson, ci può stare che giochi ancora lui. A Udine c'è stato più coinvolgimento offensivo da parte di tutti, era la partita che dovevamo fare: dobbiamo andare forte per mettere l'avversario in difficoltà. Banda e Pongracic? Marin sta bene, era un'infiammazione passata con il riposo. Ho dei dubbi sul resto, devo valutare anche alla luce delle partite ravvicinate, e poi i subentranti devono andare ancor più forte di chi esce per mantenere il rirmo dell'Atalanta. Gallo? Quando parlo di atteggiamento mentale, non bisogna pensare alla categoria ma saper rischiare, senza paura: i tiri di Gallo da questo punto di vista sono un buon aspetto. C'è anche Pezzella a sinistra, lavora bene. Turnover? No, ce la giochiamo, non possiamo sbagliare atteggiamento, si deve andar forte. Noi andremo con l'aggressività per ridurre le distanze e provarci. È questo l'obiettivo che ci siamo prefissati. Il campionato è anomalo, è uno spreco di energie fare calcoli di classifica", ha concluso Baroni.