Lecce, Baroni ironizza sulla Roma: "Ci può fare gol anche nel..."

LECCE - Alla vigilia della sfida contro la Roma è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Lecce, Marco Baroni. Queste le sue parole: "Per la gara di domani ho un paio di dubbi, devo valutare. Blin? Devo parlare con lui ed il suo eventuale sostituto. Baschirotto e Strefezza? Sono davvero contento per Gabriel. Il suo gol a Cremona è stato frutto della sua facilità nel calciare verso la porta. Baschirotto ha sfruttato un'ottima traiettoria sabato scorso. Fa piacere quando si riesce a concretizzare quanto provato in allenamento". Sul cammino del Lecce fino a questo punto: "La squadra deve stare serena, ma anche un po' arrabbiata. Perché bisogna sentirlo il dolore della sconfitta, fa parte del nostro percorso. A Cremona abbiamo disputato una grande prova. Non abbiamo fatto ancora nulla però".