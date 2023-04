LECCE - Viglia di Lecce-Napoli . In casa giallorossa c'è voglia di rivalsa dopo il ko contro l' Empoli . Al Via del Mare arriva la capolista Napoli . Nel dettaglio, le parole di Marco Baroni , tecnico dei salentini. “Il Napoli contro il Milan ha fatto una buona partita. I rossoneri -afferma Baroni- credo che hanno fatto una gara difensiva trovando delle giocate pazzesche, ma il Napoli non ha sbagliato gara. Spalletti ci ha fatto i complimenti? Le sue parole mi fanno piacere, i ragazzi si sono conquistati tutto questo con il lavoro".

Baroni: "Ogni partita ha una storia a sé. Dobbiamo ritrovare spensieratezza"

"Ogni gara ha una storia a sé, ogni partita dobbiamo riscrivere una nuova storia attraverso l'atteggiamento, con la testa pulita. Questa è una squadra che non deve pensare al risultato, deve andare a mille per 90 minuti e poi vedere il risultato. Sto lavorando sull'alleggerire la testa, giocare senza preoccupazioni. Vedo la squadra allenarsi e sono convinto che troveremo la chiave per uscire da questo momento. A Empoli siamo partiti bene, con una bella azione sull'esterno, dobbiamo ritrovare quella pulizia e quella spensieratezza".

Baroni: "Il Napoli ha preso a pallonate tutti, ma cercheremo di giocarcela senza paura"

“Quando si affrontano queste partite c’è la componente che l’avversario deve scendere un pelino - ha continuato Baroni- e noi non dobbiamo sbagliare nulla. Ci sono i presupposti per farlo, per ripartire servono prestazione e vitalità. Affrontiamo una squadra che ha preso a pallonate tutti -ha concluso il tecnico dei salentini- non dobbiamo avere paura e cercheremo di giocarcela contro un avversario fortissimo senza pensare al risultato”. Napoli, le parole pre partita di Spalletti