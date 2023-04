Napoli, Spalletti sorride: un infortunato recupera per Lecce

Mathias Olivera recupera. Il terzino del Napoli è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi è pienamente recuperato per la sfida di campionato contro il Lecce. L'ex Getafe aveva saltato la partita col Milan essendo tornato infortunato dagli impegni con la propria Nazionale. Osimhen, invece, ha fatto terapie e lavoro in palestra. Per il suo recupero, invece, ci vorrà più tempo. Lo ha spiegato proprio Spalletti in conferenza stampa annunciando il suo possibile rientro per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.