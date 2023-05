Ceesay esulta sotto la curva della Juventus come Lukaku: il motivo

Un'esultanza che è passata alla storia, quella di Romelu Lukaku in Coppa Italia contro la Juventus. Il gol, il gesto, l'ammonizione, l'espulsione, il caos, le accuse di razzismo, la squalifica e la grazia di Gravina: se ne è parlato tanto, nelle scorse settimane, e se ne torna a parlare oggi. Il giocatore del Lecce Assan Ceesay, dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-1 su rigore in casa della Juventus, ha esultato, sotto la curva bianconera, nello stesso modo di Lukaku. Come il belga si era portato l'indice alla bocca chiudendo gli occhi per reagire agli insulti di una parte del pubblico presente allo Stadium, anche il giocatore del Lecce ha voluto fare lo stesso, per zittire idealmente tutti i razzisti.