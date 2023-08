Lecce, D'Aversa: "Lazio superiore ma gli stimoli non mancheranno"

LECCE - Poco più di 24 ore e poi Roberto D'Aversa , tecnico del Lecce , aprirà ufficialmente la sua avventura sulla panchina giallorossa in serie A. Allo stadio Via del Mare arriva la Lazio di Maurizio Sarri , non un cliente semplice, ma D'Aversa punta forte sui suoi uomini. "I ragazzi arrivano con una condizione psico-fisica ottimale. Domani - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa - avremo una gara impegnativa e quanto fatto finora non basterà. Affrontiamo la Lazio, che ha un allenatore che lavora già da diversi anni, ed è una squadra consolidata".

D'Aversa: "Lazio forte. Il Via del Mare può darci quella marcia in più"

Una spinta in più potrebbe venire dal pubblico. "Giocare al cospetto di 30mila spettatori - ha aggiunto - deve essere una marcia in più. Dobbiamo essere bravi a spingere i tifosi, e ad entusiasmarli: il loro affetto lo abbiamo sentito anche durante il ritiro precampionato. Vogliamo mettere in difficoltà una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda. E per fare questo dobbiamo essere determinati". "Sulla carta sono più forti, ma a volte quello che dice la carta non corrisponde a ciò che dice il campo. Il campionato vero - ha spiegato D'Aversa - inizia domani ed è necessario avere convinzione nei propri mezzi". Sulla possibile formazione che scenderà in campo domani, D'Aversa non ha svelato le carte, precisando che "Gallo è recuperato pienamente e potrebbe partire dall'inizio". Sul nuovo arrivato Kaba, D'Aversa ha riferito che "un suo impiego è ipotizzabile, fisicamente è pronto per giocare sia dal primo minuto che a partita in corso".