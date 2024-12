Lecce, Liguori: "Giampaolo? Cambio in panchina più che mai opportuno"

Lecce, il vicepresidente: "Giampaolo? Cambio in panchina più che mai opportuno"

Nuovo corso, nuova era. Il Lecce di Sticchi Damiani ha scelto di ripartire da Marco Giampaolo, tecnico fermo da due anni, ma pronto a rimettersi in gioco in Serie A. Finora, il bilancio recita quattro punti in tre partite, disputate contro Venezia, Juve e Roma. Con Gotti, invece, si era registrata una crisi d'identità, come testimoniato dal vicepresidente giallorosso Corrado Liguori: "La sensazione che si stava smarrendo l'identità rispetto all'inizio - ha sottolineato a Telerama -. Questo cambio, assolutamente condiviso, era più che mai opportuno, quindi ben venga che è stato fatto. Ma ora bisogna lasciare tempo e spazio a mister Giampaolo quello che è il suo tipo di calcio, che è un tantino più difficile. Perché è un calcio non banale. Il risultato di Roma? Il mister è arrivato da poco, gli serve ancora tempo per conoscere i giocatori. E lungi da me creare alibi, ma non è un periodo fortunato", ha precisato Liguori.