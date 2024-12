Clamoroso autogol di Dorgu in Lecce-Monza: bruttissimo errore, tifosi increduli

Autogol clamoroso di Dorgu che regala il pareggio al Monza nella sfida contro il Lecce . Al 38' Bianco lancia il pallone lungo per lo scatto di Bondo. Il centrocampista dei lombardi viene anticipato da Dorgu che di testa appoggia il pallone verso la porta senza accorgersi che Falcone era uscito al limite dell'area per bloccare l'azione.

Dorgu regala il pareggio al Monza: l'autogol clamoroso del terzino del Lecce

Il pallone dunque passa sopra la testa del portiere del Lecce che non può farci niente e vede scivolare la palla in rete. Visibilmente affranti i due giocatori che vengono cercati dalle telecamere dopo aver regalato il pareggio agli avversari lasciando i tifosi increduli. Lecce che però reagisce e prima della fine del primo tempo si riporta in vantaggio con Krstovic, alleviando parzialmente la delusione di Dorgu.