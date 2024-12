Corvino, mille volte sulla giostra del calcio: tutti i talenti scoperti

I

nnovatore, vero e proprio guru di uno scouting creativo e spesso proiettato su mercati alternativi. In venticinque stagioni da direttore di Lecce, Fiorentina e Bologna, Corvino vanta 688 partite in Serie A, 194 in Serie B, 70 in Coppa Italia, 18 in Champions League, 16 in Coppa Uefa e 8 in Europa League, oltre a 6 gettoni nei playoff. Mille volte Pantaleo, tornato a Lecce nell’agosto del 2020 dopo la retrocessione in B per rilanciare il club del visionario presidente Sticchi Damiani coniugando risultati sportivi e finanziari.il piano è tracciato per arrivare a quella terza salvezza consecutiva in Serie A, qualcosa di mai visto a Lecce nel passato. Corvino sa come si fa. Altro che «nemo propheta in patria