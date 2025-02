Caos Lecce-Udinese, Sticchi Damiani: "Arbitri, servono regole giuridiche"

Sticchi Damiani: "Problema di procedura e di segnalazione"

Sticchi Damiani lo mette subito in chiaro: "No, non mi è passata l’arrabbiatura e sarà dura farla passare. La partita è stata condizionata da un episodio. Il fatto che sia intervenuto il Var è strano, perché il direttore di gara ha valutato e lo ha spiegato platealmente di far proseguire il gioco. Intervenire per proporre quel contrasto di gioco come rigore crea un doppio problema: sulla procedura e sul merito della segnalazione. Quell’episodio è una dinamica di gioco che non può nemmeno incluso nella categoria dei rigorini, è lo zero assoluto quel contatto". Sembra infatti tutt'altro che un errore chiaro ed evidente dell'arbitro, unica dinamica in cui teoricamente potrebbe intervenire il Var per chiedere l'On Field Review. Per il presidente del Lecce l'errore principale non viene commesso dal direttore di gara in campo: "Ho detto a Bonacina che mi dispiace che un giovane arbitro come lui, alla terza direzione in Serie A e che aveva preso la decisione giusta, sia stato mandato al massacro per decretare un rigore inesistente come questo".

Sticchi Damiani: "Gli arbitri devono essere affiancati da chi ha altre conoscenze"

La sensazione di tutti, appassionati e addetti ai lavori, è che ci sia sempre più confusione tra gli arbitri, con ognuno di loro che interpreta situazioni in maniera differente, come se il regolamento non ci fosse. Sticchi Damiani ha proposto una possibile soluzione: "L'ho detto diverse volte in Lega, per me si deve integrare un protocollo fondato su regole giuridiche. Gli arbitri non possono gestire una questione di questo tipo. L’episodio di ieri porta fuori una regola comica, perché ieri l’attaccante ha cercato un gomito su cui buttarsi. Prassi e regole giuridiche non possono essere fatte dagli arbitri, che devono essere affiancati da chi ha delle conoscenze culturali che i direttori di gara non hanno, sono mestieri differenti. Serve un’uniformità di giudizio per tutta la stagione, le norme non possono essere aggiornate durante il campionato. Un’interpretazione non può essere valida a novembre e poi non più a marzo, una volta mi è stato detto che un protocollo valeva due mesi fa ma non più adesso, nello stesso campionato".