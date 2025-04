Lecce, nel nome di Fiorita la lezione di rispetto di squadra e società alla Lega

Baschirotto e compagni non si sono allenati in segno di lutto per la scomparsa dell'amatissimo fisioterapista, morto in ritiro a Coccaglio. Assurda tutta la fretta di recuperare in 48 ore la partita di Bergamo, mentre l'Atalanta e i suoi tifosi sono esemplari nella vicinanza ai salentini