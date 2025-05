Giampaolo: "Fiorita? Abbiamo perso un fratello, non è semplice la gestione emotiva"

Il Lecce torna a giocare in casa per la prima volta dopo la tragica scomparsa di Graziano Fiorita. Un duro colpo per tutto l'ambiente salentino che in settimana ha dato l'ultimo saluto al fisioterapista. Al Via del Mare, che ha ospitato la camera ardente, arriva il Napoli, in piena lotta scudetto. A quattro giornate dalla fine del campionato, la squadra di Giampaolo non può più guardare l'avversario e deve cercare di fare più punti possibili per raggiungere la salvezza. Ma, in una situazione del genere, pensare al calcio è tutt'altro che semplice, e lo ha raccontato lo stesso allenatore in conferenza stampa: "Gestire quello che è successo vi assicuro che non è per niente facile. Ci sono gli aspetti tecnici e quelli morali. Tutti noi abbiamo perso un uomo della nostra squadra, della nostra famiglia, uno che stava al nostro fianco H24".