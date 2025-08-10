Riccardo Sottil è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. L'esterno arriva in prestito dalla Fiorentina dopo l'ultima parentesi - sempre in prestito - al Milan.
Lecce, ufficiale l'arrivo di Sottil: il comunicato
Questo il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina".
I numeri di Sottil
Nell'ultima stagione, smezzata tra Fiorentina e Milan, Sottil ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni, condite da 5 gol e 4 assist. Per lui in Serie A, in totale, 129 presenze, 8 gol e 10 assist.