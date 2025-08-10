Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lecce, ufficiale l'arrivo di Sottil: il comunicato

L'esterno arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso dopo l'ultima esperienza al Milan
Lecce, ufficiale l'arrivo di Sottil: il comunicato
1 min
Lecce

Lecce

Tutte le notizie sulla squadra

Riccardo Sottil è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce. L'esterno arriva in prestito dalla Fiorentina dopo l'ultima parentesi - sempre in prestito - al Milan.

Lecce, ufficiale l'arrivo di Sottil: il comunicato

Questo il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina".

I numeri di Sottil

Nell'ultima stagione, smezzata tra Fiorentina e Milan, Sottil ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni, condite da 5 gol e 4 assist. Per lui in Serie A, in totale, 129 presenze, 8 gol e 10 assist.

 

