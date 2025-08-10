Lecce, ufficiale l'arrivo di Sottil: il comunicato

Questo il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina".

I numeri di Sottil

Nell'ultima stagione, smezzata tra Fiorentina e Milan, Sottil ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni, condite da 5 gol e 4 assist. Per lui in Serie A, in totale, 129 presenze, 8 gol e 10 assist.