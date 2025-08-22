Lecce, Di Francesco: "Contro il Genoa servirà uno spirito battagliero"

È tempo di campionato per il Lecce di Eusebio Di Francesco , atteso domani dalla trasferta sul campo del Genoa . Dopo le prove generali in Coppa Italia, il tecnico giallorosso ha presentato la gara nella prima conferenza prepartita della stagione: “Abbiamo iniziato a fare sul serio da un po’, già in Coppa Italia dove non abbiamo preso sotto gamba la manifestazione. Domani sarà necessario interpretare bene la gara, in uno stadio e ambiente difficili per ogni avversario. Sono una squadra che ha una sua identità, anche se con interpreti diversi. Contro di loro servirà un Lecce che giochi con spirito battagliero” .

Lecce, Di Francesco: "Ho sedici giocatori da schierare"

L’allenatore riconosce che il gruppo è ancora in evoluzione, con il mercato aperto e nuovi innesti attesi: “Abbiamo le idee chiare su dove intervenire con la società. Ho sedici giocatori da schierare, dobbiamo fare il massimo domani con questi elementi. Stiamo approntando una rosa definitiva ma credo che questa squadra possa giocarsi le proprie possibilità anche a Genova”.

"Dovremo fare una grande partita per i tifosi"

Sulla ricetta per uscire indenni da Marassi, Di Francesco ha le idee chiare: “Voglio un Lecce ordinato, aggressivo quando necessario, pronto a ricompattarsi quando serve. Normale che sulla qualità del gioco mi aspetto uno step ulteriore, ma ci stiamo lavorando. Domani saremo seguiti da tanti tifosi e dovremo fare una grande partita anche per loro”.