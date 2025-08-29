Di Francesco: "Camarda non ricordava nulla dopo una botta in testa, ci siamo preoccupati..."

Eusebio Di Francesco ha rivelato che Camarda è stato sostituito per una botta alla testa che ha fatto preoccupare lui e il suo staff: "Camarda è uscito per una botta alla testa - le parole del tecnico del Lecce - e non si ricordava alcune cose che gli chiedevo. Ora è andato a fare dei controlli. Il cambio è stato forzato". Sulla sconfitta con il Milan: "Abbiamo concesso un'ingenuità che ha concesso loro la punizione dalla quale è nato il primo gol. Certe disattenzioni, contro squadre del genere non te le puoi permettere. Abbiamo saputo soffrire in certi momenti e questo mi è piaciuto. Dobbiamo però alzare il livello di qualità, perché la giocata finale a volte è mancata".

