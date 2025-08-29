Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Di Francesco: "Camarda non ricordava nulla dopo una botta in testa, ci siamo preoccupati..."

Il tecnico del Lecce: "Ora è andato a fare dei controlli, il cambio è stato forzato". Leggi i dettagli
Di Francesco: "Camarda non ricordava nulla dopo una botta in testa, ci siamo preoccupati..."© AC Milan via Getty Images
1 min
Lecce

Lecce

Tutte le notizie sulla squadra
Eusebio Di Francesco ha rivelato che Camarda è stato sostituito per una botta alla testa che ha fatto preoccupare lui e il suo staff: "Camarda è uscito per una botta alla testa - le parole del tecnico del Lecce - e non si ricordava alcune cose che gli chiedevo. Ora è andato a fare dei controlli. Il cambio è stato forzato". Sulla sconfitta con il Milan: "Abbiamo concesso un'ingenuità che ha concesso loro la punizione dalla quale è nato il primo gol. Certe disattenzioni, contro squadre del genere non te le puoi permettere. Abbiamo saputo soffrire in certi momenti e questo mi è piaciuto. Dobbiamo però alzare il livello di qualità, perché la giocata finale a volte è mancata". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lecce

Da non perdere

Il premio Oscar Helen Mirren tifosa specialeLoftus-Cheek e Pulisic stendono il Lecce