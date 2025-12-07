Di Francesco fissa il vuoto durante Cremonese-Lecce: l'immagine dice tutto 

Al 93' Di Francesco ha veramente realizzato la sconfitta. Dopo uno degli ultimi tentativi del suo Lecce , in pieno recupero, la camminata del tecnico a bordo campo s'è fatta più lenta, la testa si è leggermente inclinata verso il terreno di gioco e lo sguardo s'è perso nel vuoto per diversi secondi . Le telecamere hanno indugiato su di lui, apparentemente assente in quegli ultimi istanti di partita, vinta dalla Cremonese 2-0 . È lì che Di Francesco ha capito che non c'era più niente da fare.

La reazione di Di Francesco

Bonazzoli ha dato il primo scossone alla gara, Sanabria invece ha ucciso definitivamente ogni speranza del Lecce di rimontare, e così anche l'allenatore giallorosso si è arreso alla realtà: durante la diretta del match, il telecronista di Dazn si è accorto della reazione di Di Francesco e del suo sguardo assente prolungato per più secondi. Momenti intimi tra sé e sé, magari pensando all'alternanza di risultati di un Lecce che non riesce ancora a tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica. Un'immagine, quella del tecnico dei salentini, che non è passata inosservata e che si è diffusa anche sul web suscitando i commenti dei tifosi.