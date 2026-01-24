Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Di Francesco e Camarda, l'abbraccio a sorpresa davanti alle telecamere: "Ho tre figli e so quello che..."

Il bel gesto tra l'allenatore del Lecce e l'attaccante dopo il pareggio al Via del Mare contro la Lazio: cosa è successo
1 min
TagsLecceLazioDi Francesco
Lecce

Bel gesto di Di Francesco nei confronti di Camarda dopo il pareggio al Via del Mare contro la Lazio. Camarda è fuori dallo scorso gennaio per un trauma contusivo alla spalla subito nella partita casalinga contro la Roma. Il classe 2008, che ha guardato la partita dalle tribune del Via del Mare, è passato nella zona mista poco prima che iniziasse l'intervista di Di Francesco ai microfoni di Dazn. L'allenatore ha dunque posticipato per un attimo le sue risposte alle domande dei giornalisti per stringerlo a sè e abbracciarlo.

Le parole di Di Francesco su Camarda

Poi le parole di Di Francesco sulla situazione di Camarda: "Camarda mi ha detto che mi vuole, abbiamo avuto un rapporto particolare, so cosa significano le aspettative e siccome resterà fuori un periodo è andato a casa e ci tenevo a salutarlo". L'attaccante tornerà a Milano per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

