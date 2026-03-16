La "meravigliosa" storia di Banda: viene dimesso dall'ospedale in tempo per la nascita della figlia

Una storia a lieto fine, quella vissuta da Lameck Banda in questo fine settimana. Il calciatore del Lecce , colpito da un malore nel corso dei minuti finali della sfida tra il Napoli e i giallorossi di Di Francesco , dopo gli esami svolti in ospedale è tornato a casa nella mattinata di domenica , a Lecce, giusto in tempo per poter assistere alla nascita della sua prima figlia .

Il Lecce su Banda: "Una mervagiliosa storia"

Una "meravigliosa storia". Così il Lecce, attraverso un post pubblicato sui propri social, ha dato notizia di quanto vissuto da Banda. "Dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli (dove era ricoverato da sabato sera, ndr), raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn". Quindi, l'augurio da parte della società: "L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!".

Cosa è successo a Banda in Napoli-Lecce

Banda si trovava all'ospedale Cardarelli di Napoli dalla serata di sabato. Il calciatore classe 2001 è stato trasferito lì immediatamente dallo stadio Maradona, dove aveva accusato un malore in campo. All'ottantottesimo minuto della partita persa dal suo Lecce contro la squadra di Conte per 2-1 Banda si era accasciato a terra, accusando un forte dolore al petto, rimanendo però sempre cosciente. Dimesso nella mattina di domenica, il calciatore ha potuto così assistere al parto della compagna, avendo così la possibilità di abbracciare la sua figlia primogenita, Rumi Ezlyn.