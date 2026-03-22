Di Francesco sconsolato: "Ma Robinio Vaz proprio con noi si doveva sbloccare?"

Orgoglio Di Francesco: "Alla pari con Napoli e Roma"

Due belle partite, tanti complimenti, ma zero punti tra Napoli e Roma: "Sì, c'è rammarico vedendo le due prestazioni, in paricolare oggi, anche se forse siamo stati meno incisivi rispetto a Napoli, ma abbiamo avuto le occasioni per far gol, con addirittura una doppia clamorosa occasione nella quale siamo stati anche un pizzico sfortunati e siamo stati magari ingenui sul gol preso. Potevamo difenderla meglio, cosa che peraltro abbiamo fatto per lunghi tratti della gara, facendo un'ottima fase difensiva di squadra, compatti. Dovevamo essere più lucidi, soprattutto in alcune fasi del possesso palla. Oggi non avevo grandi alternative davanti, lo stesso Banda aveva passato una settimana difficile. La strategia era creare fastidio alla Roma, ma non siamo riusciti a farlo con continuità. Il campionato sta arrivando nella sua fase decisiva, ma per quello che stiamo facendo vedere in campo contro grandi avversarie, mi aspetto che faremo lo stesso anche quando si abbasserà il livello delle nostre rivali, perché questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Peccato solo perché avremmo comunque potuto raccogliere qualcosa in più. Durante la sosta lavoreremo sul concretizzare al meglio certe situazioni. Sui gol subiti, tra quelle nella parte bassa della classifica, non siamo messi male, dobbiamo imparare ad essere meno frenetici in fase offensiva".