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Di Francesco sconsolato: "Ma Robinio Vaz proprio con noi si doveva sbloccare?" © LAPRESSE

Di Francesco sconsolato: "Ma Robinio Vaz proprio con noi si doveva sbloccare?"

Le parole del tecnico del Lecce al termine del match dell'Olimpico con la Roma, che ha visto i salentini sconfitti di misura dopo una prestazione gagliarda
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Tutte le notizie sulla squadra

Sconsolato per il risultato finale, ma orgoglio della prestazione della sua squadra, Di Francesco sintetizza con una battuta a caldo la sconfitta del suo Lecce contro la Roma: "Ma Robinio Vaz proprio con noi si doveva sbloccare?".

 

 

Orgoglio Di Francesco: "Alla pari con Napoli e Roma"

Due belle partite, tanti complimenti, ma zero punti tra Napoli e Roma: "Sì, c'è rammarico vedendo le due prestazioni, in paricolare oggi, anche se forse siamo stati meno incisivi rispetto a Napoli, ma abbiamo avuto le occasioni per far gol, con addirittura una doppia clamorosa occasione nella quale siamo stati anche un pizzico sfortunati e siamo stati magari ingenui sul gol preso. Potevamo difenderla meglio, cosa che peraltro abbiamo fatto per lunghi tratti della gara, facendo un'ottima fase difensiva di squadra, compatti. Dovevamo essere più lucidi, soprattutto in alcune fasi del possesso palla. Oggi non avevo grandi alternative davanti, lo stesso Banda aveva passato una settimana difficile. La strategia era creare fastidio alla Roma, ma non siamo riusciti a farlo con continuità. Il campionato sta arrivando nella sua fase decisiva, ma per quello che stiamo facendo vedere in campo contro grandi avversarie, mi aspetto che faremo lo stesso anche quando si abbasserà il livello delle nostre rivali, perché questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Peccato solo perché avremmo comunque potuto raccogliere qualcosa in più. Durante la sosta lavoreremo sul concretizzare al meglio certe situazioni. Sui gol subiti, tra quelle nella parte bassa della classifica, non siamo messi male, dobbiamo imparare ad essere meno frenetici in fase offensiva".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lecce

La 'maledizione' Roma e il 'caso Jankto'

Extra-campo, Di Francesco commenta con una vena di romanticismo il suo record negativo contro la Roma: "Non ho mai vinto? È una maledizione nel positivo e nel negativo la mia Roma. Non ho sentito gli applausi, ma li ringrazio". Meno disponibile invece il tecnico dei salentini quando viene stuzzicato su Jankto: "Sulle falsità non rispondo, se dovessi rispondere a tutte le cose social che sento o leggo non la finiremmo qui".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lecce

Sconsolato per il risultato finale, ma orgoglio della prestazione della sua squadra, Di Francesco sintetizza con una battuta a caldo la sconfitta del suo Lecce contro la Roma: "Ma Robinio Vaz proprio con noi si doveva sbloccare?".

 

 

Orgoglio Di Francesco: "Alla pari con Napoli e Roma"

Due belle partite, tanti complimenti, ma zero punti tra Napoli e Roma: "Sì, c'è rammarico vedendo le due prestazioni, in paricolare oggi, anche se forse siamo stati meno incisivi rispetto a Napoli, ma abbiamo avuto le occasioni per far gol, con addirittura una doppia clamorosa occasione nella quale siamo stati anche un pizzico sfortunati e siamo stati magari ingenui sul gol preso. Potevamo difenderla meglio, cosa che peraltro abbiamo fatto per lunghi tratti della gara, facendo un'ottima fase difensiva di squadra, compatti. Dovevamo essere più lucidi, soprattutto in alcune fasi del possesso palla. Oggi non avevo grandi alternative davanti, lo stesso Banda aveva passato una settimana difficile. La strategia era creare fastidio alla Roma, ma non siamo riusciti a farlo con continuità. Il campionato sta arrivando nella sua fase decisiva, ma per quello che stiamo facendo vedere in campo contro grandi avversarie, mi aspetto che faremo lo stesso anche quando si abbasserà il livello delle nostre rivali, perché questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Peccato solo perché avremmo comunque potuto raccogliere qualcosa in più. Durante la sosta lavoreremo sul concretizzare al meglio certe situazioni. Sui gol subiti, tra quelle nella parte bassa della classifica, non siamo messi male, dobbiamo imparare ad essere meno frenetici in fase offensiva".

 

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