Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pantaleo Corvino: "Attaccare il Lecce è follia"

Parola al direttore dell'area tecnica del club salentino: "Stranieri nei vivai? Per noi obbligo di sostenibilità"
Fabio Massimo
1 min
TagsCorvinoLecce-FiorentinaCalciomercato
Lecce

Lecce

Tutte le notizie sulla squadra

Il calcio sa essere spietato e metterti davanti a sfide cruciali negli ultimi metri che devi percorrere per provare a centrare il tuo scudetto, che nel caso del Lecce e di Pantaleo Corvino, il direttore dell’area tecnica del club salentino, è la salvezza. E così lunedì al Via del Mare arriverà la Fiorentina, l’altro club che ha se

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS