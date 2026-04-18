Pantaleo Corvino: "Attaccare il Lecce è follia"

Il calcio sa essere spietato e metterti davanti a sfide cruciali negli ultimi metri che devi percorrere per provare a centrare il tuo scudetto, che nel caso del Lecce e di Pantaleo Corvino, il direttore dell’area tecnica del club salentino, è la salvezza. E così lunedì al Via del Mare arriverà la Fiorentina, l’altro club che ha se