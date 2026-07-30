Lecce, Trinchera sul caso Banda: "Cominciamo a temere che possa essergli accaduto qualcosa"

La situazione legata a Lameck Banda si fa sempre più preoccupante. Se inizialmente il Lecce aveva parlato di problemi logistici e burocratici che avevano impedito al calciatore di rientrare in Italia, ora il caso assume contorni ben più delicati. A fare il punto è stato il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera, che al Corriere del Mezzogiorno ha espresso tutta l'apprensione del club.

Calciomercato Calciomercato sempre più ricco, inglesi spendaccioni: solo un'italiana nella top10 di quelle che hanno pagato di più Lecce, le parole di Trinchera sul caso Banda "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Cominciamo a temere che possa essergli accaduto qualcosa che non abbia a che fare con il calcio", ha dichiarato il dirigente.

Ansia Lecce per Banda Parole che segnano un cambio di scenario rispetto a quanto comunicato dal Lecce nei giorni scorsi, quando il club aveva spiegato che l'assenza dell'esterno zambiano era dovuta a presunte difficoltà logistiche e burocratiche per tornare in Italia dallo Zambia (dove si sarebbe tutt'ora), riservandosi anche di valutare eventuali provvedimenti disciplinari per quello che sembrava essere un braccio di ferro tra le parti per la cessione. Adesso, però, la priorità sembra essere un'altra: ritrovare il giocatore e accertarsi delle sue condizioni.

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