"Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce": l'indiscrezione sul caso dell'estate

In casa Lecce continua a tenere banco la questione Banda. Il giocatore è scomparso dai radar, nè il Lecce mè i suoi procuratori riescono a contattarlo da settimane. Non si è presentato al raduno dopo le vacanze estive in Zambia, suo Paese natale, e neanche al ritiro in Austria. La scorsa settimana il club ha pubblicato un duro comunicato sulla vicenda, minacciando anche sanzioni disciplinari. Nota ufficiale che comunque non ha sortito alcun effetto. Non si hanno notizie di lui, ma il portale Pianeta Lecce ha riportato che il calciatore sarebbe stato contattato tramite terze persone.