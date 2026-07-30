"Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce": l'indiscrezione sul caso dell'estate
In casa Lecce continua a tenere banco la questione Banda. Il giocatore è scomparso dai radar, nè il Lecce mè i suoi procuratori riescono a contattarlo da settimane. Non si è presentato al raduno dopo le vacanze estive in Zambia, suo Paese natale, e neanche al ritiro in Austria. La scorsa settimana il club ha pubblicato un duro comunicato sulla vicenda, minacciando anche sanzioni disciplinari. Nota ufficiale che comunque non ha sortito alcun effetto. Non si hanno notizie di lui, ma il portale Pianeta Lecce ha riportato che il calciatore sarebbe stato contattato tramite terze persone.
Le ultime sul caso Banda: "Sta bene ma..."
Le notizie sembrerebbero rassicuranti sul piano personale, con Banda che sembra stia bene, ma che abbia la forte volontà di non tornare a Lecce. Non sarebbe stata fornita alcun tipo di spiegazione dal giocatore, per il quale il Lecce ha attivato l'opzione del rinnovo automatico per un ulteriore anno, dopo la scadenza dello scorso giugno.
Banda non ha mai nascosto la volontà di cambiare maglia, ma allo stesso tempo il Lecce non era disposto a svenderlo. Nelle scorse settimane era arrivata l'offerta dell'Al-Fateh, squadra saudita, ma è stata ritenuta insufficiente dal club. Comunque, per il momento, non c'è alcune notizia ufficiale sulla vicenda che rimane ancora delicata.