La Figc dà ragione al Lecce: Banda non potrà andare al Swehly

Prosegue la telenovela di Lameck Banda. Il caso sta tenendo col fiato sospeso il Lecce da mesi. Prima il grande ritardo per la convocazione per il raduno, poi la mancata presenza al ritiro in Austria e infine la preoccupazione che gli fosse successo qualcosa di più grave, extra calcistico. Tanto che il ds dei salentini Trinchera si era mostrato seriamente preoccupato per la vicenda, salvo poi vedere il giocatore comparire di nuovo sui social. L'allarme personale è rientrato, ma non quello calcistico: tutto era stato fatto per forzare il suo trasferimento al Swehly, squadra del campionato libico. Trasferimento che però non si potrà concretizzare dato che è stato bloccato dalla Figc.