La Figc dà ragione al Lecce: Banda non potrà andare al Swehly
Prosegue la telenovela di Lameck Banda. Il caso sta tenendo col fiato sospeso il Lecce da mesi. Prima il grande ritardo per la convocazione per il raduno, poi la mancata presenza al ritiro in Austria e infine la preoccupazione che gli fosse successo qualcosa di più grave, extra calcistico. Tanto che il ds dei salentini Trinchera si era mostrato seriamente preoccupato per la vicenda, salvo poi vedere il giocatore comparire di nuovo sui social. L'allarme personale è rientrato, ma non quello calcistico: tutto era stato fatto per forzare il suo trasferimento al Swehly, squadra del campionato libico. Trasferimento che però non si potrà concretizzare dato che è stato bloccato dalla Figc.
La Figc blocca il trasfer di Banda al Swehly: l'annuncio del Lecce
Il Lecce ha comunicato la decisione della Figc circa la vicenda: "La Figc ha rifiutato formalmente la richiesta di trasfer pervenuta in data odierna, per il tramite della Federazione Libica, da parte della società Swehly Sc per il tesseramento del calciatore Banda come calciatore svincolato, dal momento che lo stesso risulta ufficialmente sotto contratto con l'U.S. Lecce sino al 30.6.2027".
Il giocatore è ancora per un anno sotto contratto con i salentini dopo il rinnovo scattato in questa sessione estiva di calciomercato. Il club ha già annunciato che il giocatore verrà sanzionato. Ora si attendono sviluppi sul suo futuro, se farà ritorno in Italia o meno, se giocherà ancora con il Lecce nella prossima stagione o no.
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