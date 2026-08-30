Di Francesco sfida la Roma: "C'è tanto entusiasmo. Gallo in dubbio. Stulic? Si sbloccherà presto..."

Di Francesco, tra campo e mercato: "Ilic una mia richiesta, Fatah viene da un lungo stop"

Così Eusebio Di Francesco in conferenza stampa in vista di Lecce-Roma: "A Venezia siamo stati bravi a soffrire. Farò delle valutazioni, partire con una vittoria sicuramente dà entusiasmo, anche dal punto di vista degli abbonati, abbiamo superato il record". E sul mercato in entrata, Di Francesco ha poi aggiunto: "Ilic può giocare ovunque in mezzo al campo, alza la qualità del nostro centrocampo. Per questa partita convocherò anche Berisha, che penso dalla prossima settimana lavorerà appieno con la squadra. Abbiamo alzato la qualità in mezzo al campo ma non dobbiamo perdere la capacità di difendere insieme. Ilic non si allenava con la squadra da un mese, ma l'ho visto sveglio, credo abbia qualche minuto per darci una mano. Fatah? Viene da un lungo stop, era fermo da aprile, ha però dei colpi, domani valuterò in base a come si metterà la partita. Noi allenatori sul mercato a volte non contiamo quanto vorremmo, in questo caso è stata una mia richiesta, volevo un giocatore in più in mezzo al campo. Avere più soluzioni ci porta ad avere più titolari. Ilic deve ritrovare continuità e quella forza che ha dimostrato sin da giovane. Mi auguro possa essere il posto giusto per il rilancio".