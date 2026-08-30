Di Francesco sfida la Roma: "C'è tanto entusiasmo. Gallo in dubbio. Stulic? Si sbloccherà presto..."
Giornata di vigilia anche per il Lecce di Eusebio Di Francesco, domani impegnato contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A. Ultimo impegno ufficiale con il mercato aperto, con i salentini che stanno provando a rinforzare l'organico in questo rush finale della sessione estiva, senza dimenticare le certezze in rosa da consolidare. Per Di Francesco, intanto, quella di domani sarà sempre una partita speciale.
Di Francesco, tra campo e mercato: "Ilic una mia richiesta, Fatah viene da un lungo stop"
Così Eusebio Di Francesco in conferenza stampa in vista di Lecce-Roma: "A Venezia siamo stati bravi a soffrire. Farò delle valutazioni, partire con una vittoria sicuramente dà entusiasmo, anche dal punto di vista degli abbonati, abbiamo superato il record". E sul mercato in entrata, Di Francesco ha poi aggiunto: "Ilic può giocare ovunque in mezzo al campo, alza la qualità del nostro centrocampo. Per questa partita convocherò anche Berisha, che penso dalla prossima settimana lavorerà appieno con la squadra. Abbiamo alzato la qualità in mezzo al campo ma non dobbiamo perdere la capacità di difendere insieme. Ilic non si allenava con la squadra da un mese, ma l'ho visto sveglio, credo abbia qualche minuto per darci una mano. Fatah? Viene da un lungo stop, era fermo da aprile, ha però dei colpi, domani valuterò in base a come si metterà la partita. Noi allenatori sul mercato a volte non contiamo quanto vorremmo, in questo caso è stata una mia richiesta, volevo un giocatore in più in mezzo al campo. Avere più soluzioni ci porta ad avere più titolari. Ilic deve ritrovare continuità e quella forza che ha dimostrato sin da giovane. Mi auguro possa essere il posto giusto per il rilancio".
Il futuro di Tiago Gabriel
Di Francesco ha commentato anche le voci di mercato che stanno riguardando Tiago Gabriel: "Prima della partita ho fatto due colloqui individuali, uno con lui e uno con Gorter... Oggi tutti vogliono fare colloqui con me visto che hanno segnato. Tiago è un nostro giocatore, ho parlato con lui perché ci sono voci ma non situazioni concrete. Gioca in un ruolo delicato in cui ci vuole concentrazione. Non anticipo nulla, ma domani lui o altri hanno la possibilità di giocare".
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