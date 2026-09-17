Sorpresa negli Usa, Helen Mirren in diretta tv: "Forza Lecce"

Il Lecce sbarca nella televisione americana grazie a Helen Mirren. L’attrice britannica, 81 anni, è stata ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon e durante la trasmissione ha trovato il modo di ribadire ancora una volta la sua grande passione per i colori giallorossi. Tutto è nato durante il monologo di Jimmy Fallon, che stava raccontando i risultati di un sondaggio secondo cui i tifosi dei New York Giants sarebbero tra i più volgari nello sport. A quel punto Mirren è intervenuta, fingendosi infastidita dalla notizia. “Ho appena sentito quella storia sui tifosi dei Giants che sarebbero i più volgari e mi ha davvero fatta innervosire”, ha esordito l'attrice. Il motivo, però, era decisamente diverso da quello immaginato dal conduttore: “Perché sono una tifosa sfegatata della squadra di calcio italiana del Lecce. Forza Lecce!”. Poi la rivendicazione, naturalmente in tono ironico: “Siamo noi i tifosi più volgari”.