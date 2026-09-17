Sorpresa negli Usa, Helen Mirren in diretta tv: "Forza Lecce"
Il Lecce sbarca nella televisione americana grazie a Helen Mirren. L’attrice britannica, 81 anni, è stata ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon e durante la trasmissione ha trovato il modo di ribadire ancora una volta la sua grande passione per i colori giallorossi. Tutto è nato durante il monologo di Jimmy Fallon, che stava raccontando i risultati di un sondaggio secondo cui i tifosi dei New York Giants sarebbero tra i più volgari nello sport. A quel punto Mirren è intervenuta, fingendosi infastidita dalla notizia. “Ho appena sentito quella storia sui tifosi dei Giants che sarebbero i più volgari e mi ha davvero fatta innervosire”, ha esordito l'attrice. Il motivo, però, era decisamente diverso da quello immaginato dal conduttore: “Perché sono una tifosa sfegatata della squadra di calcio italiana del Lecce. Forza Lecce!”. Poi la rivendicazione, naturalmente in tono ironico: “Siamo noi i tifosi più volgari”.
Mirren porta il Lecce negli Stati Uniti
Il siparietto è proseguito con Mirren che si è lasciata andare a una serie di improperi rivolti allo stesso Fallon, tra le risate del pubblico. Un momento diventato immediatamente virale e rilanciato anche dai canali legati al club salentino. Non è certo una novità il legame tra Helen Mirren e il Salento. L'attrice possiede da anni una masseria a Tiggiano, dove trascorre lunghi periodi, ed è ormai una nota sostenitrice del Lecce, che ha seguito anche allo stadio.
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