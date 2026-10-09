Santiago Pierotti esclusivo: “Lecce è famiglia. Di Francesco? Un maestro”

«Con un po’ di tristezza perché non indosserà più la maglia della Seleccion, ma allo stesso tempo con gratitudine nei confronti di un calciatore che ha scritto pagine di storia di questo sport. Sono felice del tributo che ha ricevuto, dobbiamo solo ringraziarlo».

Cosa ha rappresentato, per la vostra generazione calcistica, una figura come lui?

«Tutto, davvero. Ha lottato fino alla fine per la nostra nazionale. Lo vedo come un campione proprio per questo, a prescindere dai trofei e dai premi vinti, perché non ci ha mai lasciato: ha lavorato sempre per l’Argentina, mostrando un amore immenso».

Lecce, invece, per Pierotti cosa vuol dire?

«È famiglia, casa. Ricevo costantemente grande affetto dalla gente quando giro in città. Mi trovo benissimo, l'ambiente è fantastico. E poi sto bene con il gruppo, sono felice quando vado ad allenarmi e ho un buon rapporto con tutti».

E poi c’è una società che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, lei ne è testimone.

«Assolutamente sì. Dal primo anno, il club è cresciuto molto e sotto tanti aspetti: dai lavori allo stadio al centro sportivo, c’è stato un notevole miglioramento. La speranza è che si continui su questa strada, il Lecce sa lavorare».

Sa che se da qui alla prossima sosta dovesse giocarle tutte arriverebbe precisamente a quota 100 partite in giallorosso?

«Il tempo è volato (sorride, ndr). Già mesi fa mi avevano fatto notare di essere vicino a questo traguardo. È davvero un orgoglio».

Facciamo un passo indietro. Al momento del suo arrivo sembrava quasi un oggetto misterioso, giocava pochi minuti. Eppure, quando entrava (come contro Empoli e Monza nel 2024), riusciva a incidere con gli assist. Quanto e come è cresciuto in questo tempo Pierotti?

«È una cosa su cui ogni tanto mi fermo a pensare. Penso di essere cresciuto sotto tanti aspetti: come calciatore e come uomo. Ho imparato tanto dal calcio italiano e questa è una cosa che a me piace. Nei primi sei mesi non ho giocato tanto, ma l’ho vissuto come un periodo di adattamento: penso, alla fine, mi abbia fatto pure bene».

Da Messi a Maradona: la sua prima partita da titolare in Serie A in casa del Napoli. Quasi un segno del destino.

«Vi svelo un retroscena: ancor prima di arrivare a Lecce, ero già stato a visitare lo stadio Maradona. E dentro di me ho sempre pensato “chissà se un giorno ci giocherò…”. Ci sono riuscito ed è stata la mia prima da titolare in Serie A (sorride, ndr). Che bella emozione anche vedere la statua di Diego».

Parliamo di Di Francesco: ha posto il veto sulla sua partenza in estate. L’impressione è che con lui abbia fatto uno step in più.

«Guardiamo il calcio allo stesso modo: verticalità, giocare in avanti, cercare la profondità e la pressione alta. Mi ha insegnato tanto, trasmettendomi i concetti giusti per migliorare in fase difensiva, ma anche per giocare dentro il campo e sulla fascia».

Un ritiro estivo vissuto da mezzala box-to-box, poi per una serie di motivi è tornato sulla fascia. È rimasto un po’ il rimpianto oppure è da ala che sente di poter rendere al meglio?

«Quella di mezzala è una posizione che mi piace parecchio. Quando con il mister ne abbiamo parlato a inizio stagione, gli ho subito detto di sì. È un ruolo che ho già ricoperto in passato, ogni tanto mi piace andare dentro per stare più a contatto con la palla. Per esigenza sono tornato sulla fascia, ma il mister sa che posso far tutto».

Non so se è d’accordo, ma una delle sue migliori partite è stata a Pisa lo scorso anno: i suoi strappi palla al piede, per vie centrali, fecero la differenza.

«D’accordissimo. E secondo me proprio quella sera il mister ha intravisto in me la possibilità di giocare anche in quel ruolo. È un’opzione in più».

Ogni tanto ci pensa a diventare un po’ più egoista? Mi spiego: il suo sacrificio in fase difensiva è encomiabile, le progressioni palla al piede e gli assist sono una specialità. Ora lo step in più è mettersi in proprio e segnare?

«Quando riguardo le partite, a volte penso che dovrei accentrarmi maggiormente o andare al tiro. Poi però, quando sono in campo e corro a cento all’ora, guardo e cerco sempre di servire il compagno meglio posizionato. Allo stesso tempo lavoro tanto per migliorare ed essere sì più egoista, ma nel senso buono del termine».

Pierotti si sente un leader di questo Lecce?

«Certo. Sento la responsabilità e il dovere di portare questa squadra a un livello superiore. Anche perché sono tra i calciatori da più tempo nel club. Noi dobbiamo continuare a seguire il mister, è lui la nostra guida e ci aiuterà a prenderci soddisfazioni».

Domenica riparte il percorso in A dopo aver raccolto 6 punti nelle prime cinque giornate.

«Penso sia un avvio positivo. Ho rivisto tutte le partite, in alcune il livello di attenzione forse è stato più basso del solito, ma in altre abbiamo fatto davvero bene. Ora, dopo questa sosta, comincia un nuovo campionato e dobbiamo continuare a prendere punti».

C’è il Bologna che ha cambiato allenatore, affidandosi a Palladino. Siete più preoccupati dalle incognite che potreste trovare o consapevoli del livello di maturità che state raggiungendo?

«Entrambe le cose. Ogni tanto lavoriamo sugli avversari, ma in campo ci andiamo con le nostre idee. E la nostra filosofia di calcio viene prima di tutto. Sappiamo che il Bologna ha un nuovo allenatore, abbiamo capito cosa vogliono fare, ma servirà in ogni caso il miglior Lecce».

Qual è l’obiettivo personale?

«È sempre la conseguenza di quello collettivo. A me interessa la salvezza. Poi naturalmente voglio fare un bel campionato e contribuire con gol e assist, ma prima di tutto la salvezza».

Per concludere, ai tifosi cosa vuol dire?

«È il mio terzo anno a Lecce e ho sempre sentito la loro vicinanza. Gli sono grato e la speranza è di poter scrivere insieme, anche quest’anno, un altro capitolo di storia».