Il collegio arbitrale accoglie le richieste del Lecce: maxi-multa per Banda

Maxi-multa per Banda dopo l'addio al Lecce

Il Collegio Arbitrale, accogliendo le domande del Lecce, ha accertato che il rapporto di lavoro con l'attaccante zambiano dell'Asswehly, secondo le pattuizioni contrattuali, aveva termine il 30 giugno 2027, nonché il grave inadempimento di Banda per non avere, a muovere dal 1° luglio 2026, messo a disposizione le proprie energie lavorative e ripreso lo svolgimento dell'attività sportiva nonostante le convocazioni. Conseguentemente il Collegio Arbitrale ha irrogato al calciatore le sanzioni disciplinari previste dall'Accordo Collettivo costituite in particolare da una multa pari a 256.250 euro.

La richiesta di risarcimento danni

È attualmente pendente innanzi ai competenti organi di giustizia Fifa invece il distinto procedimento nei confronti del calciatore e della società Al-Swehly Sports Club (Prima Lega libica) finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal recesso senza giusta causa e la comminazione a carico di Banda e del club delle sanzioni disciplinari previste dalle normative internazionali.