Il Lecce in 10 per qualche minuto per un ritardo nella sostituzione: furia Di Francesco, applicato il nuovo regolamento

Lecce in dieci uomini per 4 minuti: cosa dice il regolamento sul cambio Geubbels-Esteban

Un giocatore sostituito, secondo il regolamento, "deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l’arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all’altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio)". Geubbels ha impiegato più di 10 secondi ad uscire e la squadra arbitrale diretta da Guida di Torre Annunziata ha congelato la sostituzione, facendo uscire l'attaccante ma non consentendo l'ingresso di Paco Esteban. Nel mezzo, c'è stata un'interruzione di gioco con una rimessa laterale, ma i canonici 60 secondi non erano ancora trascorsi. Successivamente, Esteban ha dovuto attendere che la palla uscisse nuovamente fuori, entrando addirittura al minuto 74. Di Francesco infuriato al momento del cambio, con Geubbels che poco prima aveva anche sprecato l'occasione del possibile 3-0 in ripartenza, calciando con sufficienza a tu per tu con Okoye. E Lecce costretto a giocare in 10 per circa 4 minuti e il solo N'Dri come punto di riferimento avanzato.