Paura per Coulibaly, furto in casa: rubati orologi per 60 mila euro

Brutta sorpresa per Lassana Coulibaly. Al centrocampista del Lecce sono stati infatti sottratti quattro orologi di pregio nella sua abitazione sulla Lecce-Arnesano . Il furto, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, risale alla serata dello scorso dieci novembre. I malviventi sono entrati nella villa del calciatore approfittando della sua assenza , forzando la porta d'ingresso.

Dopo aver messo a soqquadro le stanze, hanno raggiunto la camera da letto di Coulibaly, rubando da un armadio quattro orologi di pregio per un valore stimato superiore ai 60mila euro. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare l'eventuale mancanza di altri oggetti.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Monteroni di Lecce hanno iniziato le indagini, ascoltando il calciatore, i suoi familiari e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, per provare a dare un volto ai ladri.