Milan: «Trauma distorsivo di secondo grado per Paquetá»

17:48 IL COMUNICATO DEL MILAN - Tramite un comunicato comparso sul proprio sito, il Milan ha fatto luce sulle condizioni di Donnarumma e Paquetá: «AC Milan comunica che, a seguito degli infortuni subiti nella gara contro l'Udinese, i calciatori Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá sono stati sottoposti in data odierna a esami strumentali. Gianluigi Donnarumma ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sarà programmato in base all'evoluzione clinica. La risonanza magnetica effettuata su Lucas Paquetá ha confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana».

Aggiornamento medico sulle condizioni dei rossoneri ? https://t.co/b2NNOVcNWs pic.twitter.com/K0FFQn19sB — AC Milan (@acmilan) 3 aprile 2019

MILANO - Brutte notizie per il Milan e Gennaro Gattuso: Gigio Donnarumma si fermerà un mese per l'infortunio rimediato contro l'Udinese. Lo stiramento ai flessori della coscia destra farà saltare sicuramente al portiere la sfida con la Juve e quasi certamente anche quella con la Lazio.

Per Lucas Paquetà la situazione rischia di essere anche peggiore: la distorsione del brasiliano è di tipo tibio-tarsica, si teme un lungo stop. E non saranno gli unici assenti contro i bianconeri: Kessie soffre di un'infiammazione al ginocchio, così come Conti. Suso è alle prese con un problema al collo del piede in seguito a due colpi subiti in allenamento, Gattuso proverà a recuperarlo.