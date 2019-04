Milan, caso Kessie-Bakayoko, il club: «Pronti a cooperare con la Procura»

MILANO - Dopo il caso Acerbi nel post gara di Milan-Lazio, con Kessie e Bakayoko che hanno esposto sotto la loro curva la maglia appena scambiata con il calciatore biancoceleste, la società rossonera si dice pronta a "cooperare con la Procura Federale nell'indagine a carico dei due calciatori affinché il percorso investigativo venga portato a compimento, nella certezza che il suo esito non sarà in alcun modo condizionato dalle dichiarazioni rilasciate in queste ore". Questa la nota integrale del club meneghino: "AC Milan, relativamente ai fatti accaduti al termine dell'incontro della 32° giornata di campionato fra Milan e Lazio, prende atto dei provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice sportivo e della contestuale decisione di declinare alla Procura Federale la competenza di un'indagine a carico dei giocatori Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko, episodio su cui si è focalizzata una forte attenzione mediatica a discapito degli altri episodi avvenuti nel corso della serata. Nella consapevolezza che si sia trattato di uno spiacevole episodio, che il Club ha tempestivamente gestito al suo interno, AC Milan intende cooperare con la Procura affinché il percorso investigativo venga portato a compimento, nella certezza che il suo esito non sarà in alcun modo condizionato dalle dichiarazioni rilasciate in queste ore. AC Milan ora rivolgerà l'attenzione ai prossimi importanti impegni stagionali - conclude il comunicato -".

Acerbi-Bakayoko, lo scambio della maglia prima della polemica