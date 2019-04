Milan, pessime notizie per Calabria: stagione finita

MILANO - Oltre al danno dell'eliminazione in Coppa Italia, per il Milan arriva anche la beffa dell'infortunio di Davide Calabria, uno dei migliori nel primo tempo della semifinale di ritorno contro la Lazio prima del forfait. L'esterno, costretto a lasciare il campo anzitempo per fare spazio a Conti, aveva subito un trauma contusivo diretto della gamba sinistra. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in data odierna, rende noto il Milan, «hanno evidenziato una frattura composta del perone sinistro. Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese».

STAGIONE FINITA - Ovviamente, la stagione 2018-19 per il terzino si conclude qui, visto che lo stop dovrebbe essere almeno di due mesi. Il problema potrebbe però ripercuotersi anche sull'Europeo Under 21, in programma in Italia dal 16 al 30 giugno. Calabria è uno dei punti fermi della Nazionale di Gigi Di Biagio ed era stato convocato anche in occasione delle ultime amichevoli di metà marzo: il terzino proverà a forzare il recupero ma la sensazione è che questo infortunio possa escluderlo dal torneo.