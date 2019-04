Il 20 maggio il Premio Gentleman

MILANO - Si riaccendono le luci sul Premio Gentleman, arrivato a celebrare quest'anno la sua XXIV edizione. Dopo le prime pre nominations dei giorni scorsi, dal 25 aprile sino al 06 maggio si potra? votare la TOP11 per eleggere il Calciatore Gentleman Serie A 2018/2019, la cui assegnazione e? prevista lunedi? 20 maggio nella serata di gala, che si svolgera? come da tradizione presso la Scuola Militare Teulie? di Milano. La filosofia e il prestigio di questo importante riconoscimento, unico nel suo genere, non cambiano, anzi si rafforzano. Lealta? sportiva, Fair Play, e stile sono le caratteristiche prese in esame e premiate durante il gala che la Milano sportiva ha deciso di far suo nel corso degli anni. I premi sono rivolti ad un giocatore del Milan, uno dell’Inter e ad un calciatore del campionato di Seria A che i tifosi potranno votare sul sito del Premio. Per la quinta stagione consecutiva, inoltre, una giuria di giornalisti sportivi assegnera? il Gentleman Serie B nel nome di Piermario Morosini. Confermati anche il Gentleman Lega Pro assegnato dalla presidenza della Lega Pro e il Gentleman della Musica e Spettacolo che sara? assegnato a Roby Facchinetti.



MIGLIOR GOL - Verranno consegnati, inoltre, il premio per il miglior gol Milan ed Inter della stagione 2018/19, in collaborazione con i canali tematici Inter Tv e Milan Tv e il Premio Giovane rivelazione “Gentleman” per i rispettivi club milanesi. Il Premio Gentleman sosterra? anche quest’anno il progetto “In campo con il cuore”, l’associazione che in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano e? impegnata nella diffusione dei defibrillatori nello sport e nella citta?. Come sempre anche alla Fondazione Pupi e alla Fondazione Milan sara? riservato lo spazio istituzionale per evidenziare le loro iniziative sociali.



TOP 11 - Di seguito la lista dei Top 11 candidati al Premio Gentleman Serie A da votare. Quest'anno, ricordiamo ancora una volta si potra? votare esclusivamente sul sito premiogentleman.it e dalle pagine social del Premio Gentleman. ATALANTA: Ilicic; CHIEVO: Pellissier; GENOA: Criscito; INTER: Handanovic; JUVENTUS: Barzagli; LAZIO: Acerbi; NAPOLI: Milik; MILAN: Romagnoli; ROMA: Florenzi; SAMPDORIA: Quagliarella; TORINO: Belotti. L’evento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e Federico Aloisi, e? patrocinato dal Coni, Figc, Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, A.I.P.S., Aic, Milan, Inter, Ficts, Ussi, Glgs Lombardia. Dal 2014 Javier Zanetti e? stato nominato presidente onorario del premio.