Milan, discorso di Gazidis alla squadra: poi l'abbraccio a Gattuso

MILANO - L'ad del Milan Ivan Gazidis ha tenuto un breve discorso alla squadra alla ripresa degli allenamenti, dopo la sconfitta con il Torino, e la giornata di riposo in cui la società ha confermato la fiducia a Rino Gattuso per provare a conquistare la qualificazione alla Champions League nelle ultime quattro giornate di campionato. Gazidis ha seguito l'allenamento assieme al direttore generale dell'area tecnico-sportiva, Leonardo, ed entrambi hanno abbracciato Gattuso prima di lasciare Milanello, come raccontano le immagini del video pubblicato dal club su Instagram. A tre punti dal quarto posto occupato dall'Atalanta, il Milan lunedì prossimo sarà impegnato a San Siro contro il Bologna. Intanto la società ha annunciato il prolungamento fino al 2023 del contratto del portiere classe 2000 Alessandro Plizzari.

