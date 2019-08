Milan, Giampaolo: "Devo capire qual è la posizione migliore per Leao"

DRENASI (Kosovo) - Un test magari non troppo impegnativo, ma sicuramente utile per la stagione. Marco Giampaolo analizza così il 2-0 contro il Feronikeli, penultima amichevole del programma estivo del suo Milan: "Questa amichevole ci offre spunti su cui riflettere, lavorare e migliorarci - ha dichiarato ai microfoni di Milan Tv - perché anche in campionato, come stavolta, troveremo squadre che ci aspetteranno e faranno grande densità difensiva. Si è giocato a ritmi più bassi rispetto alle precedenti partite, ma anche in questo tipo di gare c'è qualche insegnamento da cogliere. In situazioni del genere, dovremo essere bravi a trovare delle idee, servono sempre approcci diversi rispetto all'avversario che ti trovi davanti”.

Milan in Kosovo, entusiasmo alle stelle

L'importanza di Paquetà e Bonaventura

Il match è stata anche un'occasione per capire a che punto sono alcuni singoli che potrebbero rivelarsi decisivi nella stagione del Milan: "Paquetà per me è una mezz’ala, un giocatore molto istintivo che intendo disciplinare. Bonaventura ha qualità, colpi, intuizioni, è un calciatore che sa vedere il gioco. Ha tanto valore, deve riacquistare un po' di consapevolezza fisica visto che non gioca da tanti mesi e avere la pazienza di lavorare per ritrovare il feeling con il proprio corpo. Leao? Come Paquetà, è un calciatore istintivo, è appena arrivato e devo ancora capire bene quale possa essere la posizione migliore per lui in campo".