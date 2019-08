Cesena-Milan in diretta alle 20.30: formazioni ufficiali e come vederla in tv

CESENA - Il Milan affronta il Cesena al Manuzzi nell’ultimo test prima del campionato. Nell’elenco dei convocati di Giampaolo non figurano Reina, Bennacer, Krunic, Leao e Laxalt. Il tecnico avrà un nodo da sciogliere: la crisi di astinenza di Piatek. Il polacco partirà dal 1’ e proverà a sbloccarsi con il supporto di Castillejo. Previsto l’esordio, anche se a partita in corso, del difensore brasiliano Duarte. Segui la partita in diretta dalle 20.30 su www.corrieredellosport.it.

CESENA-MILAN LIVE ALLE 20.30

Formazioni ufficiali

CESENA (3-4-3): Agliardi; Maddaloni, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Sarao, Cortesi. All. Modesto.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. All. Giampaolo

Tv: Milan Tv