Il Milan ha scelto Pioli: incontro ok, oggi la firma

MILANO - Dopo il tentativo per Spalletti, l'affondo deciso e le idee chiare di sostituire Giampaolo con il tecnico ancora sotto contratto con l'Inter, è arrivata la forte virata su Stefano Pioli. Spalletti non ha trovato l'accordo sulla buonuscita con il club nerazzurro, si è bloccato tutto, stallo. E allora ecco il piano B: Pioli ha già incontrato il Milan, prima intesa raggiunta, è atteso un altro incontro nel pomeriggio di oggi per definire il tutto e dare la fumata bianca. L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina firmerà un biennale da circa 1,5 milioni di euro.

Spalletti e il Milan: i problemi che hanno portato allo stallo

Milan, Marco Giampaolo già esonerato

Intanto Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. Il club rossonero gli avrebbe già comunicato questa mattina l'esonero parallelamente ai contatti con Pioli. Si attendono ormai solo le note ufficiali dell'esonero e del nuovo allenatore del Milan.